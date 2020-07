Taranto: Aggredisce i carabinieri, arrestato un giovane della Guinea

I carabinieri della Stazione Taranto Nord e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arresto, per resistenza a Pubblico Ufficiale, un 21enne della Guinea, già da anni residente a Massafra (TA).

I militari, su segnalazione di alcuni cittadini, sono intervenuti in Via Duca d’Aosta in quanto era in corso una rissa tra extracomunitari. Giunti sul posto sono riusciti, in poco tempo, a calmare gli animi e a disperdere i litiganti, ma quando tutto sembrava concluso, il 21enne, improvvisamente, si è scagliato contro i carabinieri aggredendoli verbalmente e fisicamente, sotto lo sguardo attonito dei passanti.

Il prevenuto, condotto in caserma, al termine delle formalità di rito è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso il carcere jonico.

