Quartiere Tamburi, pulizia dei giardini Cassone

Pulizia approfondita dei giardini “Cassone”, area verde che si trova a ridosso di via De Amicis nel quartiere Tamburi.

Gli operatori di “Kyma Ambiente – Amiu” sono intervenuti per restituire decoro all’area, molto frequentata dai cittadini della zona soprattutto nel periodo estivo. «La cura dei luoghi è una priorità per la nostra amministrazione – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci -, perché in questo modo ne preserviamo bellezza e fruibilità. Di fronte al decoro, i cittadini si sentono coinvolti e più propensi ad avere rispetto verso beni che appartengono a tutti».

