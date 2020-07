Presentato il piano di monitoraggio per la riqualificazione ambientale di Taranto

Di seguito un comunicato dell’assessore regionale Mino Borraccino. “Ho partecipato, oggi, al seminario di presentazione dell’accordo, stipulato nei giorni scorsi, per la realizzazione del Piano di Monitoraggio per l’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale di Taranto, promosso dal Commissario Straordinario per la Bonifica di Taranto, Vera Corbelli, con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità, il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto.

Obiettivo di questo accordo è quello di rafforzare e potenziare la rete di soggetti istituzionali che, insieme, contribuiscono alla piena realizzazione dei diversi interventi di bonifica, ambientalizzazione, riqualificazione e rigenerazione dell’area di crisi ambientale di Taranto.

Sono diverse le azioni messe in campo dal Commissario Straordinario a questo scopo, e vanno dagli interventi urgenti all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Taranto (SIN) e dell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola), fino alla predisposizione e all’attuazione di misure a medio e lungo termine sull’intera Area Vasta, passando per la messa in sicurezza e la gestione di rifiuti pericolosi abbandonati.

In questo contesto rientra il Piano di Monitoraggio Integrato che prevede l’installazione di circa 600 stazioni e siti destinati a verificare lo stato di inquinamento delle acque superficiali, di quelle sotterranee, del mare e del suolo.

In questo modo si fornirà il territorio di uno strumento essenziale per valutare gli effetti delle attività di bonifica e ambientalizzazione in atto, e sull’evoluzione del quadro relativo alla qualità dell’ambiente, acquisendo in tempo reale dati scientificamente validi che potranno essere di supporto alle decisioni da assumere con riferimento, per esempio, all’attuazione di ulteriori interventi strutturati.

Nel saluto istituzionale che ho portato questa mattina, in rappresentanza del Governo regionale, ho espresso la massima condivisione della Regione Puglia e del suo Presidente, Michele Emiliano, oltre che mia personale, rispetto alle attività che il Commissario Straordinario, Vera Corbelli, sta ponendo in essere nella complessa sfida di bonificare, riqualificare e rigenerare un territorio gravemente colpito sotto il profilo ambientale come quello dell’Area Vasta di Taranto, assicurando la massima collaborazione istituzionale, affinché questo difficile compito venga portato avanti con forza e determinazione.

Taranto, dopo decenni in cui ha subìto un inaccettabile ricatto tra lavoro e tutela della salute, ha bisogno, ora, di ripensare il suo futuro attraverso un nuovo modello di sviluppo sostenibile che garantisca crescita economica e buona occupazione, senza pregiudicare l’ambiente e le risorse naturali.

In questo contesto è però imprescindibile che vengano compiutamente realizzati gli interventi di bonifica e riqualificazione in atto e in questa direzione la Regione Puglia, apprezzando iniziative come quella del Piano di Monitoraggio presentato oggi, continuerà a collaborare con il Commissario Straordinario Vera Corbelli sostenendo l’importante lavoro che sta realizzando, al fianco delle istituzioni del territorio, per rilanciare Taranto e tutta l’area jonica.”

