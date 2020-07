Perrini: “La Xylella avanza pure nel tarantino, subito monitoraggi e interventi”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Renato Perrini.

“Questa mattina, insieme al generale Giuseppe Silletti, abbiamo invitato e incontrato i rappresentanti degli organi di informazione in contrada Partrovaro, per denunciare l’allarmante avanzamento della Xylella anche nel Tarantino. Due alberi di ulivo sono stati infatti eradicati perché risultati infetti, ed anche altri sembrano purtroppo colpiti dalla Xylella, al punto da lasciar temere l’insorgenza di un nuovo focolaio.

Da tempo – e invano – stiamo sollecitando i vertici dell’Arif per intensificare i controlli e le verifiche in quest’area, per scongiurare un’eventualità che sarebbe deleteria per il territorio e non più giustificabile e tollerabile, alla luce delle risorse umane e materiali finalmente impiegate in maniera congrua per contrastare un’emergenza colpevolmente ignorata e minimizzata nella fase iniziale, tranne che dal generale Silletti che ne aveva intuito la portata devastante, predisponendo un Piano di eradicazione contrastato anche dall’esecutivo regionale in carica.

L’auspicio è che l’iniziativa odierna possa scuotere gli addetti ai lavori, non solo l’opinione pubblica, per un attento monitoraggio anche di questo territorio dimenticato, e conseguenti interventi in tempi rapidi”.

