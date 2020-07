Nuovo impianto fognario nel quartiere Solito, lavori terminati in un anno

A un anno dall’inaugurazione del cantiere, il sindaco Rinaldo Melucci è tornato in via Speziale per il collaudo e la consegna dell’impianto di sollevamento, di tre impianti di ripresa e dell’intero impianto fognante da 1500 metri della rete a servizio del quartiere Solito, attualmente parzialmente sprovvisto.

«Un cantiere iniziato e terminato in meno di un anno – ha spiegato il primo cittadino –, fortemente voluto dall’amministrazione e portato avanti dalla direzione Lavori Pubblici per dare ai cittadini di via Speziale, di via Coco, via Torro, via Rizzo e via Quagliati un servizio essenziale che qui mancava da sempre».

Sempre oggi, sono stati avviati altri due impianti di sollevamento, in via Del Faro a San Vito e via Zoche a Talsano, con i relativi tronchi fognanti sono stati ultimati e pronti per l’esercizio per servire altre due vaste aree mai collegate alla fogna. «Un altro impegno mantenuto – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro –, per fornire servizi essenziali a una città che in molte parti è ancora deficitaria delle opere di urbanizzazione primaria. Una carenza che quest’amministrazione sta sanando».

