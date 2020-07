Istituto Tecnico della Moda, Martina vince il bando regionale

Il progetto dell’Istituto Tecnico Superiore della Moda per Martina Franca si è aggiudicato il bando regionale per la costituzione dell’Istituto Tecnico della Moda. Una grande soddisfazione per il sistema produttivo e scolastico della città, capace di unirsi in una Fondazione pensata ad hoc per valorizzare al meglio la nostra produzione di eccellenza.

La stessa Fondazione, consapevole del ruolo strategico rivestito dalla formazione e dalla ricerca, ha come organo capofila la scuola IISS Majorana di Martina Franca che, insieme all’Amministrazione comunale, ha riunito attorno al progetto la sezione di Confindustria e Federmoda, con gli imprenditori del tessile/abbigliamento, altre associazioni di settore, la Provincia di Taranto, alcuni Comuni della Valle d’Itria e, da ultimo, il Politecnico per il Made in Italy del Salento insieme all’Università del Salento e la Provincia di Lecce.

Il Consiglio comunale di Martina Franca, già nell’aprile 2018, ha deliberato l’atto di indirizzo che ha, di fatto, dato il via all’iter per l’Istituzione dell’ITS in Scienze e Tecnologie della Moda.

Tra gli obiettivi principali c’è quello di formare uno specialista superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing dell’intero prodotto moda, in grado di occuparsi della progettazione e dello sviluppo delle collezioni, dal punto stilistico e tecnico.

Una scuola di alta tecnologia, strettamente legata al sistema produttivo del territorio, che prepara figure indispensabili nell’industria dell’abbigliamento.

“Una notizia bellissima e tanto attesa che ci ripaga del lavoro e delle energie spese per raggiungere questo obiettivo.” – dichiara l’Assessore allo Sviluppo Economico Bruno Maggi –

“Come i grandi club sportivi, penso alla “Cantera” del Barcellona, anche le nostre imprese del tessile/abbigliamento di Martina, grazie a questo meraviglioso gioco di squadra, avranno un vivaio di talenti da cui attingere costituito, appunto, dall’ Istituto Tecnico della Moda.

Nei prossimi mesi, si completerà l’iter della costituzione della Fondazione e potrà iniziare, ufficialmente, il cammino dell’ITS Moda con l’avvio dei corsi di specializzazione.

Con questo progetto collochiamo Martina Franca al centro del sistema moda Made in Italy, in grado di generare un indotto e una filiera industriale, pronta a competere nel mercato mondiale.”

“E’ una vittoria corale che unisce diverse componenti della città: dal mondo dell’istruzione superiore alle attività produttive industriali, dal Consiglio comunale alle associazioni sindacali e di categoria.” – sottolinea il Sindaco Franco Ancona, che aggiunge :” E’ una vittoria cercata e inseguita da oltre vent’anni, resa possibile questa volta grazie a una visione strategica di tutti coloro che si sono uniti nella Fondazione dell’Its Moda.

Un ringraziamento sentito al prof. Fabio Pollice, Magnifico Rettore dell’Università del Salento e al dott. Luciano Barbetta, presidente della scuola di Alta Formazione del Salento: sono rappresentanti di Enti e Istituzioni di qualità, esterni alla Valle d’Itria, ma che hanno creduto in noi e al nostro ambizioso progetto dando vita a una preziosa partnership.”

