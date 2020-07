I tesori del MArTA raccontati dal Tg2

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA sarà raccontato dalle telecamere del Tg2 sabato 4 luglio notte nel corso della rubrica culturale Mizar nell’intervista alla direttrice del MArTA Eva Degl’Innocenti. Sotto i riflettori i tesori del Museo tarantino, luogo di storia e cultura tra i più importanti al mondo. Il servizio di approfondimento del Tg2 percorrerà un viaggio tra i reperti archeologici della Magna Grecia. Istituito nel 1887, il Museo illustra la storia di Taranto e del suo territorio dalla Preistoria all’Alto Medioevo.

“Il MArTA è un racconto del territorio di Taranto tra passato, presente e futuro”, dichiara Eva Degl’Innocenti, direttrice del Museo dal 2015, che aggiunge “Nel corso dell’intervista abbiamo parlato del patrimonio culturale del Museo, dei progetti innovativi del MArTA, ma soprattutto di una Taranto positiva: Taranto città delle culture”. Il MArTA in questi anni è stato protagonista di una vera rivoluzione digitale grazie al progetto “MArTA 3.0” che ha visto la realizzazione di un Fab Lab, il MArTA Lab, unico Fab Lab in Italia all’interno di un museo nazionale italiano e di una piattaforma digitale in 8 lingue, oltre che il progetto ancora in corso di digitalizzazione di 40.000 opere del MArTA in open data.

Tantissime le iniziative dopo la riapertura del 2 giugno: abbonamenti annuali a tariffa ridotta, laboratori di artigianato digitale creativo, visite guidate tematiche ai tesori mai visiti dei depositi. I Tesori del MArTA vi aspettano sabato 4 luglio su Rai2.

ALLA FERMATA DEL BUS SI VIAGGIA CON MArTA

I reperti del Museo per le strade della città di Taranto

Taranto in questi giorni si colora di storia e di cultura e l’attesa del bus diventa un tuffo nella Magna Grecia. Mentre si aspetta l’arrivo dei mezzi di trasporto dell’AMAT di Taranto si può fare un viaggio virtuale tra le stanze del MArTA, vivendo per qualche minuto un assaggio dei capolavori che sono conservati all’interno del Museo. Tutti possono quindi fruire dei risultati dell’accordo tra il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Comune di Taranto e l’Azienda di mobilità Kyma Moblità AMAT.

Sulle pensiline delle fermate degli autobus di Taranto sono stati installati circa 30 pannelli espositivi recanti immagini di reperti conservati all’interno del MArTA. E così in Corso Vittorio Emanuele II si erge la Venere in terracotta policroma, mentre in via Principe Amedeo compare il Tesoretto in oro di epoca bizantina. In via Orsini, laddove venne rinvenuto, si può ammirare l’Orecchino a disco in oro e smalti. Affascinanti rappresentazioni la cui collocazione richiama la storia e il tessuto sociale e culturale della città di Taranto.

“Se siete alla fermata dell’autobus, fermatevi per qualche minuto per farvi rapire dalle immagini dei tesori del MArTA”, dichiara Eva Degl’Innocenti direttrice del MArTA, che aggiunge, “Si tratta di rappresentazioni capaci di raccontare la storia della gloriosa città di Taranto, che è stata la capitale culturale del Mediterraneo occidentale tra IV e III sec. a.C. E se volete saperne di più e ammirare questi magnifici reperti, venite a trovarci al MArTA”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa siglato lo scorso dicembre tra il MArTA e il Comune di Taranto, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il territorio. In totale saranno circa trecento i reperti riprodotti sui pannelli espositivi, corredati da didascalie descrittive. In questi mesi il MArTA sta viaggiando per le strade della città di Taranto, con la comunità tutta, portando una ventata di storia e rendendo i suoi tesori fruibili senza limiti spazio-temporali. Il MArTA è la testa di ponte di un grande museo diffuso sul territorio.

