Aggiudicati i lavori di riqualificazione del campo scuola

Si è conclusa la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di riammodernamento, riqualificazione e implementazione del centro di atletica della città di Taranto nel quartiere Salinella.

«Siamo finalmente pronti per partire con un altro grande cantiere, da più di 2 milioni di euro – il commento del sindaco Rinaldo Melucci -, per consegnare alla città un impianto sportivo all’avanguardia, che sarà protagonista dei prossimi Giochi del Mediterraneo e della riqualificazione generale del quartiere Salinella».

«Dopo l’aggiudicazione definitiva prevista per la prima decade di luglio – fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro -, installeremo il cantiere e saremo pronti per questa nuova entusiasmante sfida già per fine agosto. Sono previsti circa 270 giorni di lavoro per far rinascere la storica struttura sportiva: alla fine avremo un grande impianto, a sistema con lo stadio, il campo B, la palestra Ricciardi e già si inizierà a configurare la futura vocazione del quartiere Salinella come grande polo dello sport».

