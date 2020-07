Nascondeva pistola e proiettili in garage, arrestato tarantino

I carabinieri della Sezione Operativa di Taranto, con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” hanno eseguito una serie di minuziose perquisizioni per rinvenire armi da fuoco clandestine. In particolare, all’interno di un garage del quartiere Tamburi è stata rinvenuta una pistola Beretta BB950 calibro 6,35 smontata e immersa in una soluzione di olio lubrificante al fine di tenerla efficiente e pronta all’uso.

Sempre nello stesso garage, nascosti in vari sacchetti sono stati rinvenuti 28 proiettili calibro 6,35 ed un involucro pieno di semi di marijuana. Il proprietario del garage, un 54enne tarantino pregiudicato, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

