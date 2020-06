Pulizia di piazzale Democrate, un biglietto da visita per cittadini e turisti

L’intervento degli operatori di “Kyma Ambiente – Amiu” a piazzale Democrate (TA) ha restituito alla fruizione dei residenti della zona un angolo di città dove trascorrere serenamente le ore meno calde della giornata.

La necessità di intervenire con un’azione supplementare era stata manifestata proprio dal sindaco Rinaldo Melucci, che aveva verificato come quel piazzale fosse frequentato soprattutto con l’arrivo della bella stagione.

In quell’area, inoltre, si trova l’imbarco delle idrovie di “Kyma Mobilità – Amat”, una ragione in più per mantenere il decoro di un luogo che è anche biglietto da visita per turisti e cittadini fruitori del servizio. «Come ho avuto modo di ribadire più volte – ha spiegato il primo cittadino – dobbiamo abituarci alla bellezza e infondere nei cittadini quanto sia importante rispettare ogni luogo della nostra splendida città».