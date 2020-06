Misure per la ripartenza, Servizi Sociali al lavoro

Riunione dell’assessore Gabriella Ficocelli con responsabili, impiegati amministrativi e psicologa sul pacchetto locale di misure per la ripartenza socio-economica previsto dalla delibera 108/2020.

L’ufficio Servizi Sociali è impegnato nelle commissioni per la valutazione delle manifestazioni d’interesse, scadute lo scorso 15 giugno, per selezionare le associazioni di volontariato alle quali assegnare le attività relative al presidio degli alloggi di emergenza, per affidare il servizio di acquisto e distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità e per affidare le attività di sostegno psicologico a distanza.

