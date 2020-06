Due tarantini in serie A, i complimenti dell’assessore Marti

L’assessore allo Sport Fabiano Marti si complimenta con due tarantini che, con la loro professionalità e la loro capacità sportiva, hanno raggiunto il traguardo della serie A di calcio con la squadra del Benevento.

Si tratta di Gaetano Petrelli e Ghigo Gori, il primo da quest’anno nello staff di Pippo Inzaghi nel ruolo di preparatore dei portieri, il secondo portiere giallorosso e bandiera della squadra campana con le sue 217 presenze.

«Formulo i miei più sinceri complimenti a Gaetano e Ghigo – ha dichiarato Marti – che hanno portato, e siamo sicuri continueranno a portare, alto il nome della città di Taranto in tutta Italia. Ci auguriamo che questo risultato faccia da sprone per tutto il mondo sportivo tarantino, e in particolar modo per quello calcistico. Taranto e i tarantini hanno bisogno di esempi positivi e Gaetano e Ghigo rappresentano la parte bella della nostra città».

