Collepasso, il Parco dedicato a Enzo Lippolis

Mercoledì 1 luglio , alle ore 18,00 nel Parco archeologico di Collepasso, in via Rondinelli, 20 – Taranto, si svolgerà una cerimonia commemorativa in onore del prof. Enzo Lippolis, al quale sarà dedicato il Parco. Saranno presenti il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto, arch. Maria Piccarreta, e il Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci.

Ricorderanno la figura di Enzo Lippolis, insigne studioso di archeologia tarentina, Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università “Sapienza” di Roma, prematuramente scomparso due anni orsono, all’età di 63 anni, il prof. Mario Lombardo, docente di Storia greca presso l’Università del Salento e il prof. Aldo Siciliano, Presidente dell’Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia, che saranno presenti alla cerimonia.

Interverranno in collegamento in videoconferenza il prof. Giorgio Rocco, ordinario di Storia dell’Architettura del Politecnico di Bari; Fasto Zevi, professore emerito della Sapienza, Università di Roma; Massimo Nafissi, professore associato di Storia greca nell’Università di Perugia; Daniel Graepler, curatore delle collezioni archeologiche e numismatiche dell’Università di Göttingen. Parteciperanno alla cerimonia la vedova Isabella Baldini e le figlie Anna Sofia e Elena Lippolis. Il coordinamento è affidato al giornalista Giuseppe Mazzarino.

