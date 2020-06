Centri estivi comunali, riapertura delle iscrizioni

La direzione “Ambiente, Salute, Qualità della Vita – Innovazione tecnologica” rende noto che, riguardo al progetto dei Centri estivi comunali “Gioco, sperimento e imparo” , finanziato nell’ambito del programma “Field Trip” approvato con la delibera di giunta 136/20, si ripropone l’avviso pubblico, corredato di modulo di iscrizione e dei criteri di ammissione per le iscrizioni di bambini/ragazzi dai 3 ai 13 anni ai centri estivi comunali di seguito indicati: Villa Peripato, Parco Cimino e Giardini Virgilio.

I moduli di iscrizione, disponibili al link https://bit.ly/3dMnPFk , sono da inviare esclusivamente via e-mail all’indirizzo centriestivi@ comune.taranto.it

Essendo, il progetto, ideato per un numero complessivo di 150 iscritti da suddividere nei tre centri, la competente Direzione Ambiente si riserva di smistare le istanze di iscrizione ai centri prescelti, conferendo ai “gestori” la facoltà di attingere alla propria graduatoria nel momento in cui si dovessero rendere liberi dei posti non superando il numero massimo di 50.

