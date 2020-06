“Bonus Mecenate”, prorogati i termini della open call

L’amministrazione comunale rende noto che la scadenza della open call for artists “Bonus Mecenate”, inizialmente prevista per il 30 giugno, è prorogata al 10 luglio sempre alle ore 12, così come indicato sul sito del Comune di Taranto all’indirizzo http://www.comune.taranto.it/ index.php/elenco-news//index. php/13-news/2466-proroga- scadenza-della-call-for- artists-bonus-mecenate

La call è rivolta ai giovani artisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni (è ammessa anche la partecipazione di gruppi artistici) e residenti in Italia o in un Paese dell’Unione Europea, i quali dovranno presentare un progetto che, attraverso diverse forme d’arte, rappresenti i cambiamenti che influenzano il nostro modo di vivere nelle città del presente, individuarne criticità e potenzialità, registrare le sfide, anticipare i cambiamenti del futuro. In particolare, i progetti artistici dovranno vertere sul fondamentale tema della transizione della città di Taranto a cui l’amministrazione sta lavorando.

Il budget complessivo disponibile è di 30.000 euro e saranno finanziati un massimo di 10 progetti con un contributo che, comunque, non potrà superare i 5000 euro per singolo progetto. Sarà una giuria tecnica a valutare e selezionare i progetti e definire l’entità del contributo da erogare sulla base delle schede tecniche pervenute.

La partecipazione è gratuita.

Le candidature dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo culturataranto@comune.taranto. it con oggetto la dicitura “Partecipazione bonus mecenate”.

Le tecniche artistiche ammesse, meglio descritte all’interno del bando, sono: Arte Urbana, Scultura e Installazione, Art Design, Fotografia, Arte Ambientale.

Nel bando sono inoltre indicati i luoghi di massima scelti, ma sarà possibile per gli artisti indicare altri luoghi che riterranno più adatti all’installazione presentata.