A luglio novità per le linee degli autobus di Kyma Mobilità Amat

Da mercoledì 1° luglio 2020 riprende regolarmente l’esercizio della Linea 18 (via Consiglio – Taranto2) degli autobus di Kyma Mobilità – Amat, linea che dall’inizio di giugno era sta sospesa a causa della chiusura al traffico di alcune vie per i cantieri della rete idrica.

Per tutto il mese di luglio sarà invece chiusa al traffico, sempre per i lavori della rete idrica, la bretella alla fine di Viale Magna Grecia che, correndo di fianco al sottovia per il Ponte Punte Penna, va da via Pisa fino a Via Cesare Battisti.

Per questo alcune linee degli autobus di Kyma Mobilità – Amat subiranno, per tutto il mese di luglio, variazioni nei loro percorsi che sono già state segnalate alle fermate.

Gli autobus della Linea 1/2 (Consiglio/Tamburi) e delle Linee 16 e 27 (direzione Porto Mercantile) quando girano da via Pisa a destra, invece di andare sulla bretella chiusa al traffico imboccheranno il sottovia del Ponte Punte Penna per poi, dopo aver raggiunto via Magnaghi, riprendere il consueto percorso verso il centro della città.

Anche le Linee 23 – 25 – 29 (direzione Consiglio) imboccheranno il sottovia del Ponte Puntae Penna, ma questi raggiungeranno via Mascherpa – la strada dove c’è l’area camper – da dove poi si immetteranno su Via Cesare Battisti all’altezza del PalaMazzola, da dove riprenderanno i consueti percorsi.

Correlati

Commenta l'articolo: