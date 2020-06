Rifiuti abbandonati in viale del Tramonto, rimossi in poche ore

Viale del Tramonto (San Vito – TA) è stata bersagliata da una serie di abbandoni abusivi di rifiuti da parte di alcun incivili che hanno finito per scambiarla per una discarica. Rifiuti di diverso genere, anche ingombranti, cui si sono aggiunti quelli prodotti dai bagnanti meno civili che, frequentando la spiaggia adiacente, hanno pensato bene di aggiungere ai cumuli anche la loro busta.

L’intervento di “Kyma Ambiente – Amiu” ha consentito di ripulire tempestivamente la zona, che è apparsa completamente diversa ai bagnanti che l’hanno raggiunta questa mattina. Al fine di scongiurare ulteriori situazioni di questo tipo, sarà rafforzata la vigilanza sul posto con l’adozione anche di videotrappole, come già fatto in altre zone della città.

«I rifiuti abbandonati non sono il frutto di una semplice giornata al mare – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci -, gli operatori hanno raccolto di tutto. Resta inaccettabile scambiare un marciapiede o un cestino per piccoli rifiuti per il luogo dove riversare qualsiasi cosa, lo è ancor di più che lo faccia anche chi frequenta quei luoghi. Non avremo alcuna remora a punire i comportamenti sbagliati, che non hanno giustificazioni di nessun genere».

Correlati

Commenta l'articolo: