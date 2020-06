Quartiere Tamburi, continuano gli interventi di pulizia

Per contrastare gli attacchi di pochi, ma ostinati, incivili, l’amministrazione Melucci ha dato specifico mandato alla partecipata “Kyma Ambiente – Amiu” di intervenire con maggiore attenzione nelle strade del quartiere Tamburi (TA).

Solo ieri, in via Galeso, erano stati abbandonati dei rifiuti direttamente sul marciapiede, senza alcun rispetto delle norme generali e delle modalità relative alla raccolta differenziata. Un intervento dello stesso tenore è stato effettuato in piazza Gesù Divin Lavoratore alle prime ore di questa mattina.

«La raccolta differenziata rende più decoroso il quartiere – le parole del sindaco Rinaldo Melucci -, ma non deve essere vanificata da atteggiamenti di questo tipo. Ci impegneremo nella sensibilizzazione, tornando nei quartieri, ma ci aspettiamo che i cittadini sappiano cogliere l’importanza di questa sfida».

