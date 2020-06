Nasce a Martina Franca l’Adusbef

È nata a Martina Franca la Delegazione Adusbef (Associazione per la Difesa degli Utenti dei Servizi Bancari e Finanziari); la sede è in via Taranto 59/A e il pubblico si riceve, previo appuntamento, il mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 19.30; per info Cellulare 3406637215 o mail adusbefvalleditria@gmail.com.

Responsabile della nuova Delegazione Adusbef di Martina Franca è l’Avvocato Nicola Basile, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, professionista con esperienza nelle materie del diritto del lavoro, previdenziale, della responsabilità medica, del diritto bancario, delle procedure esecutive, delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e delle tecniche alternative di risoluzione delle controversie (ADR).

Adusbef è un’associazione di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti particolarmente specializzata nel settore finanziario, bancario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni e dei trasporti; nata nel 1987, oggi conta circa 175 sedi in tutta Italia ed è membro della Federazione Utenti Bancari Europei. Presidente nazionale è l’avvocato leccese Antonio Tanza.

Offrendo ai propri soci servizi di consulenza ed assistenza legale, Adusbef ha sempre combattuto aspre battaglie in difesa dei diritti dei cittadini in ogni settore consumerista. Adusbef si mantiene esclusivamente con i contributi degli iscritti, rifiutando così quelli privati che potrebbero condizionare, anche indirettamente, la sua attività, rimanendo così indipendente ed autonoma rispetto ai potentati economici.

Annunciando l’iniziativa l’Avvocato Nicola Basile ha infatti spiegato che «ho accettato questo prestigioso incarico perché conosco da tempo le battaglie giudiziarie di Adusbef che hanno sconfitto l’arroganza delle banche, che per oltre mezzo secolo hanno aggirato un preciso articolo del codice civile sull’anatocismo, dando luogo ad una fiorente attività di capitalizzazione».

«In oltre trenta anni Adusbef ha così aiutato milioni di cittadini a rinegoziare interessi troppo elevati sui mutui a tasso fisso – ha poi detto l’Avvocato Nicola Basile – o ad aver ragione nei Tribunali annullando centinaia di contratti capestro sui bond Cirio, Parmalat, argentini. Sono solo alcune delle battaglie combattute da Adusbef, un’associazione che da oggi offre i propri servizi anche ai cittadini di Marina Franca».

Correlati

Commenta l'articolo: