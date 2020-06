Rimborsi abbonamenti studenti pendolari

“La soddisfazione nel vedere concluse positivamente le proprie iniziative a favore dei cittadini è il premio migliore che un sindaco e, in generale, chi si presta ad amministrare un territorio desidera ottenere. A volte i risultati stentano ad arrivare per le lungaggini burocratiche o per impedimenti oggettivi che non consentono tempistiche brevi, in questo caso abbiamo dovuto aspettare il tempo strettamente necessario per gli atti amministrativi degli enti coinvolti per vedere compiuta una iniziativa del Sindaco di Montemesola, nonché Presidente dell’Unione dei Comuni “Montedoro”, Vito Antonio Punzi il quale aveva chiesto alle aziende di trasporto pubblico CTP S.P.A. e Gravame Palmieri & c. il rimborso per gli studenti pendolari che, a causa della chiusura delle scuole, non li avevano potuti utilizzare o in alternativa il differimento dell’utilizzo degli abbonamenti.

“Tanto a me quanto ai colleghi sindaci dell’Unione era sembrato un’ulteriore modo per andare incontro a tante famiglie che, a causa dell’emergenza Covid-19, stavano attraversando momenti di difficoltà – dichiara il Presidente Punzi – e non ho esitato ad accogliere le istanze giunte da numerosi cittadini”.

In un momento in cui si cercavano tutte le misure possibili per aiutare i soggetti in difficoltà, riuscire a far recuperare alle famiglie i soldi spesi per gli abbonamenti ha mostrato che, quando la volontà politica incontra la disponibilità alla cooperazione di diversi soggetti, il raggiungimento degli obiettivi è più semplice.

“Essere stato promotore di questa iniziativa non mi illude di essere l’unico a doversi attribuire meriti per il buon esito della stessa – continua Punzi – anzi, sono lieto di condividere questo successo di civiltà con i colleghi dell’Unione dei Comuni Montedoro che mi hanno sostenuto in questa iniziativa e colgo l’occasione per ringraziare il Presidente del Consorzio dei Trasporti Pubblici di Taranto, l’Avv. Egidio Albanese e il direttore della società Gravame Palmieri, Dott. Francesco De Bonis, i quali hanno perorato questa giusta causa. Ricordo, infatti, di aver investito del problema sia il CTP che l’azienda Gravame e Palmieri e di aver interessato, successivamente, l’Assessore Regionale Giannini e lo stesso Presidente Emiliano e avrei auspicato una soluzione in tempi più brevi, ma possiamo dire che un paio di mesi siano un tempo ragionevole per vedere accolte anche le nostre richieste, grazie assessore Giannini, grazie Presidente Emiliano”.

Già da oggi è possibile scaricare dal sito del CTP e da quello dell’azienda Gravame Palmieri i moduli per fare la richiesta di rimborso nelle forme stabilite dalle due società.

“Dare seguito alle richieste delle persone – conclude il Sindaco Punzi – è il mio modus operandi ed è quello che ha caratterizzato l’azione amministrativa posta in essere con i colleghi delle maggioranze che ho guidato negli ultimi dieci anni”.

La concretezza e la perseveranza dovrebbero essere caratteri distintivi di chi si candida a rappresentare i cittadini nelle sedi istituzionali affinchè si possano migliorare costantemente la qualità della vita e ridursi le situazioni di disagio.

“Lo spirito con il quale mi accingo ad affrontare le nuove sfide è sempre lo stesso e conto di continuare a stare accanto ai miei concittadini sia in seno al prossimo consiglio comunale sia, se Dio vorrà, nei banchi del Consiglio Regionale”.

Lo scrive il Sindaco di Montemesola, Vito Antonio Punzi.

