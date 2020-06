Taranto: 9 arresti per spaccio di sostanze stupefacenti

E’ in corso un’operazione antidroga (denominata SAVED TENANTS”) dei carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Taranto, coadiuvati da militari del Comando Provinciale jonico, e da unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, che stanno dando esecuzione, nel rione “Borgo” del capoluogo tarantino, a 9 provvedimenti cautelari (7 in carcere e 2 agli arresti domiciliari), emessi nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Correlati

Commenta l'articolo: