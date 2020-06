Prende il via lunedì 29 giugno Zoom Spazio Imprese

“Zoom Spazio Imprese – I settori produttivi alla prova del Covid”.

Si chiama così lo spazio informativo – divulgativo organizzato da Confindustria Taranto che coinvolgerà, a partire da lunedì 29 giugno prossimo, tutte le attività produttive presenti all’interno della compagine associativa. Di volta in volta, attraverso apposite conferenze stampa, i referenti delle varie sezioni di Confindustria faranno un bilancio della situazione post-Covid (situazione delle imprese, dati, criticità, iniziative e prospettive), attraverso un “punto stampa” dedicato che si terrà nello spazio antistante la pensilina Liberty, in via Cariati.

Si comincia lunedì, alle ore 10, con uno dei settori più colpiti dalla emergenza Covid 19: il tessile. Alla presenza del Presidente di Confindustria Taranto Antonio Marinaro e di altre aziende del settore, il Presidente della sezione Tessile Moda Abbigliamento Salvatore Toma traccerà alla stampa la “fotografia” attuale del comparto.

Appuntamento alle ore 10 alla Pensilina Liberty.

