Luciano Soldano Nuovo Socio Martina Calcio

L’imprenditore martinese si veste di biancoazzurro ed entra a far parte della famiglia del Martina Calcio. La Società ufficializzerà a breve anche il nuovo organigramma.

L’Asd Martina Calcio 1947 ufficializza l’ingresso in Società dell’imprenditore nel campo della medicina estetica Luciano Soldano che, al 50%, affiancherà Piero Lacarbonara alla guida del progetto calcistico per la nuova stagione sportiva.

Tra gli obiettivi condivisi quello di costruire una squadra che possa ben figurare nel prossimo Campionato di Eccellenza Pugliese ma, anche tante iniziative sociali che possano coinvolgere l’intera città.

La Società ufficializzerà a breve il nuovo organigramma e contestualmente ringrazia vivamente per l’importante lavoro portato avanti nella scorsa stagione il Dirigente della Juniores Nicola Vasco che, coadiuvato dai suoi collaboratori Antonio Tripepi e Mister Caroli, e da tutto lo staff tecnico, ha condotto la squadra alla salvezza. Nonché un ringraziamento speciale per l’ottimo lavoro portato avanti dal Direttore Generale Cariello e dal Direttore Sportivo Morgese che hanno dato un grande contributo al progetto, sia in termini economici che di esperienza.

Correlati

Commenta l'articolo: