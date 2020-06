Anniversario Carta ONU, videoconferenza con l’assessore Ficocelli

Il Comune di Taranto, con l’assessorato ai Servizi Sociali, partecipa alla videoconferenza dedicata alla difesa dei valori in occasione del 75° anniversario della Carta delle Nazioni Unite (1945-2020)

L’assessore Gabriella Ficocelli è in collegamento, in ascolto degli interventi di Marina Sereni, viceministro degli Affari Esteri, e di altri ospiti della Tavola della Pace, coordinata da Flavio Lotti, coordinatore Marcia PerugiAssisi. «Pace, dignità, diritti umani, solidarietà, cooperazione, democrazia, giustizia: questi valori universali sono sotto attacco in tutto il mondo – ha spiegato Ficocelli -.

Dall’emergenza Covid-19 abbiamo imparato a essere uniti, a fare rete e ad affrontare con coraggio la pandemia. Ora occorre rafforzare le reti attraverso programmi nazionali e mondiali».