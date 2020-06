Riprendono le prenotazioni delle prestazioni sanitarie nelle farmacie e parafarmacie abilitate

A partire da venerdì 26 giugno 2020 sarà nuovamente possibile prenotare le prestazioni sanitarie presso le farmacie e le parafarmacie abilitate di Taranto e provincia. La fase 3 in corso, inoltre, prevede anche la ripresa delle attività di prenotazione con i codici di priorità D (differibile) e P (programmabile), per qualsiasi prestazione sanitaria.

Durante la Fase 1, in pieno lockdown, l’ASL Taranto ha garantito l’esecuzione delle prestazioni con priorità U (urgente) e B (breve). Nella successiva Fase 2, seguendo le disposizioni regionali e in linea con le vigenti limitazioni di accesso alle strutture sanitarie del territorio, sono state riattivate in modo graduale le erogazioni di prestazioni sanitarie ospedaliere e territoriali anche per prescrizioni con codici D e P, con specifiche esenzioni: cittadini con codice esenzione 048, percorso nascita, dializzati (023 – insufficienza renale cronica), trapiantati (052 – soggetti sottoposti a trapianti e 050 – soggetti in attesa di trapianto).

Attualmente, in Fase 3 sarà possibile prenotare prestazioni con qualsiasi codice di priorità.

La possibilità di prenotare nelle farmacie e parafarmacie si aggiunge all’attuale unica modalità di prenotazione tramite il Numero Verde CUP 800 252236, attivo dal lunedì al venerdì (ore 8.00-12.30 e 15.00-17.30), gratuito sia da rete fissa che da cellulare.

Correlati

Commenta l'articolo: