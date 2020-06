Nuovo bando per l’aeroporto Arlotta

“Supporto per lo sviluppo delle produzioni aeronautiche, delle attività di sviluppo in materia di aeromobili a pilotaggio remoto, delle attività di spazioporto e delle funzioni di cargo-logistica. Sono questi gli obiettivi del bando pubblicato da Aeroporti di Puglia per l’aeroporto di Taranto-Grottaglie per i quali abbiamo lavorato negli ultimi tre anni e che vede finalmente la luce“.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd, Michele Mazzarano, che esprime soddisfazione per il bando pubblicato da Aeroporti di Puglia rivolto all’individuazione di un soggetto che riesca a fornire soluzioni a supporto dello sviluppo delle produzioni aeronautiche, delle attività di sviluppo in materia di aeromobili a pilotaggio remoto, delle attività di spazioporto, e delle funzioni di cargo-logistica.

“Era l’ottobre di 3 anni fa, quando, da assessore allo sviluppo economico – continua Mazzarano – con la Delibera di Giunta Regionale 1681/2017, cominciai a gettare le basi per un vero e proprio cambiamento economico del nostro territorio, che guardasse non più solo alla grande industria, ma riuscisse a sviluppare le enormi potenzialità della nostra terra mai sfruttate.

“L’aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie rientrava appieno in questa strategia di rilancio del territorio – continua il consigliere regionale – che proprio con quell’atto di indirizzo decidemmo di lanciare. E’ un percorso in evoluzione, ma reale, e proprio il 15 giugno scorso Aeroporti di Puglia ha pubblicato l’Avviso per la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di consulenza strategica per lo sviluppo del business dell’Aeroporto di Grottaglie.

“Proprio in funzione dello sviluppo come Spazioporto del Marcello Arlotta – conclude Mazzarano – con l’atto di indirizzo 1681/2017, prevedemmo allora la realizzazione di un polo logistico integrato tra Porto di Taranto e Aeroporto di Grottaglie, nell’ambito dello sviluppo e dell’interconnessione con la Zona Economica Speciale (Z.E.S.) di Taranto”.

Correlati

Commenta l'articolo: