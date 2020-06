Marina di Taranto, pronta la cartellonistica informativa

Dopo averle dato un nome dalla forte valenza identitaria, l’amministrazione Melucci continua nel percorso di valorizzazione della Marina di Taranto.

Il tratto di litorale compreso tra i comuni di Lizzano e Pulsano è ora facilmente individuabile per chi vi arriva in auto, grazie ai cartelli toponomastici che segnano inizio e fine del territorio di competenza. Ogni accesso alla spiaggia, inoltre, è stato fornito di cartelli informativi sulla balneazione e sulle regole da rispettare per contenere il rischio di contagio da Coronavirus.

Questo intervento segue quello di messa in sicurezza effettuato nei giorni scorsi, con l’installazione di nuovi guard rail e di staccionate per impedire il parcheggio selvaggio sulle dune.

«Stiamo lavorando alla piena valorizzazione della Marina di Taranto – ha spiegato il sindaco Melucci –, ora finalmente dotata di un’identità per anni nascosta dietro l’anonima definizione di isola amministrativa. La tutela delle risorse naturali, una viabilità migliore, i controlli contro le attività abusive e le informazioni capillari ai fruitori sono elementi di un percorso di rinnovata attenzione che perfezioneremo ulteriormente, ricorrendo anche a strategie di promozione che diano la giusta visibilità a quel meraviglioso litorale».

