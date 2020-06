Dipendenti comunali part time, aumento delle ore

La Giunta Comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, durante la seduta odierna, ha approvato l’aumento delle ore dei dipendenti comunali assunti con contratto part time.

«Aumentiamo fino a 30 ore settimanali – fa sapere l’assessore Paolo Castronovi – il contratto di lavoro dei 22 dipendenti comunali assunti part time. È un’esigenza dell’amministrazione che si concilia con le legittime aspettative dei lavoratori a ottenere un impiego full time. Questi dipendenti sono tutti risultati idonei a un concorso per istruttore amministrativo da cui abbiamo attinto fino a esaurimento della graduatoria e sono già impiegati a 18 ore settimanali. Ora la possibilità di aumento delle ore si concilia con la necessità di avere personale anche a seguito dell’incremento dei pensionamenti dovuti alla “Quota 100”.

L’input del sindaco Melucci è stato quello di coniugare le esigenze dell’ente e di questi lavoratori. Intanto si è al lavoro per ripristinare gli orari nelle sedi decentrate, per tornare ad assicurare i servizi utili per i cittadini».