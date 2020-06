Dalla Giunta regionale ulteriori 2 mln di euro per l’impiantistica sportiva privata

“Approvata oggi in Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, la delibera che assegna ulteriori risorse all’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo dei soggetti privati.

Con variazione di bilancio sono stati distribuiti 2milioni di euro sul territorio regionale.

Per la provincia di Taranto, grazie allo scorrimento di graduatoria, che aveva già assegnato contributi per l’impiantistica sportiva ad altre associazioni sportive, beneficeranno il Circolo Tennis Taranto per € 93.252 e lo Sporting Club Associazione sportiva dilettantistica di Martina Franca con un contributo di €100.000.

Ringrazio l’assessore Piemontese per il lavoro che sta profondendo nell’ambito dell’Assessorato a lui assegnatogli che confermano la grande attenzione per le politiche sportive del Governo regionale promosse dal Presidente Michele Emiliano. Lo Sport deve poter avere sempre più largo spazio nella nostra società, perché riveste funzioni sociali, oltre che per il benessere psico-fisico, troppo importanti.”

Lo scrive in una nota Mino Borraccino, assessore regionale allo Sviluppo Economico.

