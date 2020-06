Settore extra alberghiero, confronto con l’assessore Manzulli

L’assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Marketing Territoriale Fabrizio Manzulli ha incontrato questa mattina gli operatori locali del settore extra alberghiero (b&b e affini), impegnati nella costituzione di una rete regionale di associazioni.

«Saluto con favore la nascita di questa realtà – ha commentato –, in questo modo il settore punta ad avere una maggiore riconoscibilità pubblica e un rapporto più equilibrato con le istituzioni. Ho manifestato loro la disponibilità ad ascoltare le proposte che saranno avanzate, soprattutto se tese alla promozione organica del territorio, in linea con le azioni già poste in essere dall’amministrazione Melucci».