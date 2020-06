Scuola, la FLC Cgil Taranto sostiene e partecipa alla manifestazione del 25 giugno

A Taranto, come in moltissime altre città italiane, cittadini, docenti, educatori, personale ATA e studenti si ritroveranno ancora una volta in piazza per chiedere con forza la ripartenza delle attività didattiche in presenza a settembre. E per chiedere sia al Governo, sia alla Ministra Azzolina la giusta attenzione alla comunità educante.

I comitati promotori hanno organizzato la mobilitazione per chiedere, tra le altre cose, un adeguato piano di investimenti per l’edilizia scolastica e gli organici. Queste e molte altre rivendicazioni sono pienamente condivise dalla FLC Cgil visto che sono in linea con le proposte e i principi fondamentali su cui dovrebbero fondarsi la ripartenza dell’attività didattica in presenza e l’avvio del nuovo anno scolastico così come illustrate nella piattaforma, elaborata dal gruppo dirigente nazionale, “Tornare a scuola in sicurezza”.

E alla luce della recente pubblicazione della bozza del “Piano scuola” da parte del Ministero l’adesione e la partecipazione alla manifestazione in Piazza della Vittoria, rappresentativa per tutta la Puglia, assume ancora più importanza visto che appare chiaro come si stiano prospettando l’ennesimo piano fantasioso privo di investimenti che creerà soltanto confusione e incertezza.

“Siamo convinti della necessità di un grande movimento per riportare al centro dell’agenda politica il tema della scuola e del diritto all’istruzione oggetto da molti anni di scelte sbagliate, miopi e regressive.

Crediamo sia arrivato il momento di rilanciare la missione costituzionale dalla scuola pubblica partendo dalle scelte necessarie a garantire la riapertura in presenza e in sicurezza per tutte e tutti. Lo sciopero che abbiamo proclamato per l’8 giugno aveva alla base questa piattaforma e per questo ci ritroviamo nelle rivendicazioni della giornata del 25 e saremo nelle piazze insieme alle cittadine e ai cittadini che credono indispensabile, per la ripartenza e per il futuro del Paese, dare PRIORITÀ ALLA SCUOLA”

Correlati

Commenta l'articolo: