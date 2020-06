Polysemi: visite gratuite guidate nei siti archeologici di Taranto

Il grande successo de «Il viaggio di Adria», la lectio del professor Mario Tozzi che si è tenuta a Taranto lo scorso 23 giugno, spalanca le porte al prossimo evento di «Rotte letterarie» la rassegna culturale inserita nel progetto «Polysemi» e ideata dal Comune di Taranto con le associazioni del territorio. Dal 26 al 28 giugno, in collaborazione con la Soprintendenza ai beni archeologici, «Taranto Sotterranea» metterà a disposizione della cittadinanza archeologi e guide turistiche in ben dieci siti sparsi per la città.

Un lungo weekend di aperture straordinarie delle aree archeologiche per riscoprire il passato della terra ionica. Dai siti all’aperto di Piazza Fontana, Piazza Duomo e il Tempio dorico Piazza Castello in città vecchia, ai Frammenti architettonici di età romana sul Lungomare fino ai Giardini comunali di Villa Peripato. E poi la Tomba degli atleti in via Crispi, la Necropoli di via Marche dove sarà riproposto l’intervento di Tozzi con una proiezione, i resti di acquedotto romano in corso Italia, la Tomba a quattro camere funerarie di via Pasubio e i resti di mura di età greca in via Emilia.

Questi siti saranno presidiati dagli archeologi/guide turistiche nei seguenti orari: venerdì 26 giugno dalle 17 alle 21, mentre sabato 27 e domenica 28 dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21. Ma l’Ati Taranto Sotterranea ha previsto anche dirette streaming per presentare alcuni siti archeologici a coloro che vogliono restare a casa: dalla pagina Facebook «Polysemi» il 26 giugno saranno presentate alle 16:30 la Tomba degli atleti | via Crispi, alle 18:00 la Necropoli di via Marche e alle 19:30 la Tomba a camera con porte lapidee di via Umbria.

Il giorno successivo, sabato 27 giugno le dirette partiranno alle 16:30 dal sito delle Tombe a camera dipinte di via Sardegna e poi seguiranno alle 18:00 quelle dalla Tomba a quattro camere funerarie di via Pasubio e alle 19:30 l’ultima dalla Tomba a camera di via Pio XII. Per domenica 28 giugno invece sono previste le dirette dal sito delle Tombe a semicamera di via Alto Adige alle 16:30, alle 18:00 dai resti del portico e delle strutture murarie di viale Virgilio e infine alle 19:30 dalla Cripta del Redentore di via Terni.

