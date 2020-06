Lavori in via Crispi, interdetta la sosta fino al 20 luglio

Da oggi e fino al 20 luglio, dalle 6:30 alle 15:00, sarà interdetta la sosta sul lato sinistro di via Crispi per un tratto di 20 metri all’altezza di via Bruno.

Tale interdizione permetterà l’ingresso e l’uscita dei mezzi pesanti utilizzati per la demolizione di un fabbricato e successiva realizzazione di un parcheggio multipiano in via Crispi.

La realizzazione di questo parcheggio permetterà una disponibilità di posti più ampia al Borgo e ancor più per chi dovrà accedere all’ospedale Ss. Annunziata e ai servizi sanitari della zona.

(foto di repertorio)

