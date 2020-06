Aperto il “Dog park” in Villa Peripato

Sono terminati i lavori per la realizzazione del primo dei “Dog park” che il sindaco Rinaldo Melucci ha voluto realizzare in ogni quartiere.

«Portiamo a temine un progetto – fa sapere l’assessore Francesca Viggiano – per fornire risposta ai tanti concittadini che chiedevano aree dedicate agli amici a quattro zampe. Un grande miglioramento della qualità della vita per i tanti amanti degli animali a cui l’amministrazione ha voluto rispondere in maniera concreta, ripensando alcuni spazi urbani, rendendoli accessibili e sicuri per cani e padroni».