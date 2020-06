Ripresa del progetto Verde Amico

Proficua la riunione presieduta questa mattina dal Prefetto di Taranto Demetrio Martino finalizzata ad un focus sullo stato della articolata e annosa vertenza riguardante i dipendenti della ex società in house della Provincia “Taranto Isolaverde” fallita nel 2o16, ricollocati nel progetto “Verde Amico”, nato dall’accordo tra il Commissario straordinario per le bonifiche ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, la Regione Puglia ed il Comune di Taranto.

Dopo la conclusione della prima parte del progetto che ha consentito la ricollocazione in attività di bonifica leggera, per quindici mesi (da settembre 2018 a novembre 2o19), di 145 lavoratori della ex società fallita, assunti dal Comune di Taranto tramite la partecipata Infrataras, si è avviata a gennaio scorso una seconda fase che ha però subito una brusca interruzione a marzo, dopo soli tre dei nove mesi previsti, per problematiche procedurali.

Da allora si è verificata una condizione di stallo, con notevole sofferenza e proteste delle maestranze, temporaneamente sostenute con il ricorso al trattamento di Naspi, ma preoccupate per l’incertezza occupazionale.

Il Prefetto ha riunito oggi in videoconferenza la Regione, rappresentata dall’Assessore allo sviluppo economico e dagli esponenti del Comitato SEPAC, il Comune di Taranto con la partecipata Infrataras, il Sindaco di Statte, il Commissario straordinario per le bonifiche ambientali e le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori, focalizzando i due principali aspetti della problematica:

la necessaria rapida ripresa delle attività del progetto “Verde Amico” nel Capoluogo, in considerazione delle risorse economiche (1.134.ooo euro) rese disponibili dal Commissario Corbelli in favore del Comune di Taranto,

la verifica tecnica della possibilità di affidare alla società Infrataras , e quindi agli stessi lavoratori del progetto “Verde Amico”, anche l’attività di bonifica finanziata dal CIPE ( 750.000 euro) a favore del Comune di Statte e coordinata dallo stesso ufficio commissariale.

Ad esito dell’incontro è stata immediatamente convocata, per il prossimo 25 giugno, la riunione tecnica che definirà gli aspetti procedurali per la riassunzione delle maestranze e la ripresa dei lavori e che subito dopo si occuperà dei necessari approfondimenti tecnici tesi a verificare la possibilità di affidamento ad Infrataras anche del progetto riguardante Statte, nonché la eventualità di reperimento di ulteriori risorse economiche aggiuntive da destinare al settore delle bonifiche leggere.

Nella circostanza, l’Assessore Borraccino ha confermato al Prefetto l’impegno già espresso dall’Ente Regione ad assicurare anche un contributo finanziario con risorse proprie di bilancio.

A conclusione dell’incontro, il Prefetto ha ringraziato tutti per l’impegno profuso, teso al migliore equilibrio tra esigenze lavorative, tutela del territorio e accelerazione degli interventi di spesa pubblica, segno evidente della fattiva sinergia tra gli Enti coinvolti e dello spirito di concertazione nel comune obiettivo di perseguire l’interesse generale a vantaggio della collettività.

