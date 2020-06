Operazione antidroga della Polizia di Stato, il plauso del sindaco Melucci

L’amministrazione comunale si congratula con la Polizia di Stato di Taranto, guidata dal questore Giuseppe Bellassai, per la brillante operazione antidroga messa a segno in queste ore con il coordinamento dalla “Direzione distrettuale antimafia” (Dda) di Lecce.

«Siamo particolarmente grati al questore Bellassai e a tutti i suoi agenti e funzionari – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci – perché questa attività ha consentito di debellare una centrale di spaccio che operava anche davanti alle nostre scuole. È un fenomeno contro il quale avevamo già messo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione, firmando uno specifico protocollo d’intesa con la Prefettura a fine 2019 e partecipando con la Questura al tavolo tecnico informale “Scuole Sicure 2019-2020”.

In quelle occasioni avevamo predisposto una serie di attività per contenere questo fenomeno, come l’installazione di telecamere davanti ad alcuni istituti, una presenza maggiore della Polizia Locale, campagne di sensibilizzazione. Tutte attività che forniscono un supporto al prezioso compito svolto da tutte le forze dell’ordine, capaci di intercettare queste organizzazioni criminali che covano all’interno della nostra città, minandone sicurezza e immagine».

