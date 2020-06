Marina di Taranto, operazione interforze contro l’abusivismo commerciale

«I controlli estivi in modalità Covid – fa sapere l’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino – non riguardano solo il distanziamento sociale, ma sono tesi a garantire quel presidio di sicurezza che è obiettivo dell’amministrazione Melucci sin dal suo insediamento». «I controlli estivi in modalità Covid – fa sapere l’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino – non riguardano solo il distanziamento sociale, ma sono tesi a garantire quel presidio di sicurezza che è obiettivo dell’amministrazione Melucci sin dal suo insediamento».

Ai vari controlli stradali e al contrasto all’abusivismo, si sommano le azioni congiunte con le altre forze dell’ordine sulla litoranea tarantina.

La Polizia Locale, con l’Arma dei Carabinieri e l’Ufficio delle Dogane, è intervenuta in località Marina di Taranto per controllare una struttura commerciale posizionata sulla spiaggia.

La struttura è risultata essere priva delle autorizzazioni necessarie ed è stata messa sotto sequestro.

«Non è il primo caso di questo tipo che registriamo – continua Cataldino – e stiamo monitorando l’intero territorio. È in programma una serie di interventi di controllo, in azione congiunta con le altre forze dell’ordine, per garantire serenità e tranquillità di fruizione ai cittadini che durante l’estate frequenteranno la litoranea tarantina».

«Abbiamo fatto e stiamo facendo molto per accompagnare la ripresa delle attività turistiche e di ristorazione che tanto hanno patito a causa del lockdown – le parole del sindaco Rinaldo Melucci -. Intervenire su quanto di illegale viene posto in essere è un modo per difendere il sacrificio di tanti imprenditori che scelgono il rispetto delle norme per poter fare impresa in piena legalità e chiedono il sostegno delle istituzioni. Il coordinamento tra polizie locali, forze dell’ordine, Guardia Costiera, Asl e Ufficio delle Dogane vuole produrre un controllo del territorio teso alla garanzia di un circuito virtuoso di rispetto delle norme che produca nei cittadini e nei turisti una percezione più alta di sicurezza e legalità».

Correlati

Commenta l'articolo: