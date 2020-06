Litoranea in sicurezza, gli interventi dell’amministrazione Melucci

Dopo i sopralluoghi effettuati dagli operatori della Polizia Locale di Taranto, l’amministrazione Melucci ha disposto la messa in sicurezza di un tratto importante della litoranea salentina che ricade all’interno della Marina di Taranto.

In alcune porzioni, soprattutto in prossimità della curva in direzione Lizzano, sono state installate le barriere stradali a tutela degli automobilisti per 250 metri, provvedendo contestualmente alla sistemazione degli accumuli di sabbia che ostruivano la viabilità.

«La massiccia presenza di cittadini in quelle zone, soprattutto nei fine settimana estivi – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci –, richiede un’ancora maggiore attenzione da parte nostra rispetto alla sicurezza dei luoghi e alla loro tutela. L’impegno che abbiamo posto nella valorizzazione della Marina di Taranto parte sicuramente da un miglioramento generale della viabilità, senza intaccarne le peculiarità paesaggistiche».

Correlati

Commenta l'articolo: