Gruppo fs italiane, puglia: prossima fermata estate

30 mila posti al giorno verso le località della Valle d’Itria, 15 mila verso Otranto, Torre dell’Orso e la costa adriatica e 14 mila verso Gallipoli, Leuca, Ugento e i lidi jonici con Lecce e Bari snodi di una mobilità integrata Trenitalia – Ferrovie del Sud Est

Questa l’offerta estiva del Gruppo FS verso le località marine e dell’entroterra della Puglia.

Viaggiare da Venezia a Gallipoli, da Trani a Locorotondo, da Milano ad Alberobello, da Brindisi a Otranto, da Roma a Leuca, da Foggia a Torre dell’Orso con un solo biglietto in tasca. In famiglia, in coppia, in compagnia degli amici a quattro zampe, con bici e monopattini al seguito.

Grazie alla collaborazione tra Trenitalia e Ferrovie del Sud Est (Gruppo FS Italiane) la Valle d’Itria e il Salento saranno servite da nuovi collegamenti intermodali treno + bus Trulli link e Salento link.

Durante l’estate saranno attivi tutti i giorni 16 Trulli link tra Bari e la Valle d’Itria e fino a 43 Salento link tra le Lecce e le marine salentine rispettivamente con cambio nelle stazioni di Bari Centrale e Lecce.

Le offerte estive di Trenitalia

Trenitalia offre nei weekend la promo Estate Insieme che a soli 49 euro permette di viaggiare ovunque, illimitatamente, per 4 fine settimana, dalle 12 del venerdì alle 12 del lunedì. Disponibile la versione XL per godere, senza pensieri, di tutti i weekend dell’estate al prezzo di 149 euro. Per le famiglie, grazie alla promozione Junior, un ragazzo sotto i 15 anni viaggia gratis per ogni adulto pagante. Per chi parte per un tour dell’Italia zaino in spalla Plus3 e Plus5 consentono viaggi illimitati per 3 o 5 giorni a partire da 40 euro. E, per finire, una speciale opportunità riservata agli abbonati ai nostri treni è la promo Viaggia con me: i titolari di un abbonamento regionale viaggiano ovunque in due al prezzo di un solo biglietto.

Biglietti in vendita su trenitalia.com, fseonline.it, App smartphone e tablet Trenitalia, biglietterie di stazione FSE e Trenitalia, agenzie di viaggio, punti vendita aderenti delle reti Sisal, Lottomatica e Federazione Tabaccai.

