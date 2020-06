CIA Puglia incontra il ministro Bellanova: “Presto tour nelle aziende in difficoltà”

“Il ministro per le Politiche Agricole Teresa Bellanova pianificherà presto un percorso di incontri in Puglia per verificare personalmente le criticità dei settori nevralgici della nostra agricoltura, dalla zootecnia all’ortofrutta, dal vitivinicolo al florovivaismo. La accompagneremo in un tour nelle aziende in difficoltà del territorio”. È l’impegno assunto oggi a Roma, presso il Ministero, in occasione di una visita di cortesia del direttore regionale CIA Puglia Danilo Lolatte.

Solo lo scorso 1 giugno, in Salento, l’Agriturismo Sante Le Muse ha ospitato il ministro Teresa Bellanova e CIA Puglia ha consegnato il suo documento che indica dieci priorità per far ripartire l’agricoltura. Prima ancora, a novembre, il ministro aveva dimostrato particolare attenzione verso gli imprenditori del Foggiano vittime di vili atti intimidatori, come l’azienda Bio Orto di Apricena, grave fenomeno che intende continuare a monitorare anche nei prossimi incontri sul territorio.

Sono stati molteplici i temi, di cogente attualità, affrontati nel corso dell’incontro in un clima cordiale: calamità naturali e assicurazioni, emersione del lavoro irregolare, Distretti del Cibo e Xylella. Sono argomenti su cui già da tempo è stata avviata un’interlocuzione con il Mipaaf, a cominciare dall’improcrastinabile discussione sui cambiamenti climatici. CIA Puglia sta infatti lavorando, in stretto contatto con il dicastero, a un modello che permetta alle aziende di potersi assicurare con vantaggi e minori costi da sostenere. “Abbiamo toccato con mano – ha detto a margine dell’incontro il direttore regionale Danilo Lolatte – la grande disponibilità umana e la sensibilità politica della ministra che continua a dimostrare vicinanza al mondo agricolo pugliese”.

Correlati

Commenta l'articolo: