Spataro è il nuovo Direttore Generale del Politecnico di Bari per il triennio 2020-2023

Sandro Spataro, barese, 50 anni, è il nuovo Direttore Generale del Politecnico di Bari per il triennio 2020-2023.

Questa mattina anche il Senato Accademico, su proposta del Rettore, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole alla sua nomina.

L’individuazione del nuovo Direttore generale è stato determinato dalle dimissioni volontarie del precedente DG, Anna Sirica.

A seguito di bando di concorso, il Rettore, dopo aver esaminato i curricula ed i titoli di otto partecipanti-candidati a cui è seguito un successivo colloquio, volto ad accertare le attitudini e le motivazioni, ha ritenuto di proporre agli Organi di Governo del Poliba la nomina a Direttore Generale per il triennio 2020/2023 il dott. Spataro.

Sandro Spataro, Dirigente, laurea in Economia e Commercio all’Università di Bari, specializzazione in “Scienze delle Autonomie Costituzionali” nell’ateneo di Bari; due master in “Management dell’Università e della Ricerca” al Politecnico di Milano e in “E-Government e Management nelle Pubbliche amministrazioni” all’Università di Bari; dottore commercialista; revisore contabile, vanta una lunga e variegata e qualificata esperienza maturata nell’Università di Bari “Aldo Moro”, da cui proviene.

In quest’ultima lascia l’incarico di Direttore responsabile della Direzione Risorse Umane; di Direttore responsabile ad interim del polo universitario Jonico di Taranto e della sede decentrata di Brindisi della stessa università. Ancor prima, è stato Direttore responsabile delle Risorse finanziarie dell’ateneo “Aldo Moro”, contribuendo al risanamento finanziario dell’ateneo barese.

Il Direttore Generale. “Ringrazio il Rettore e gli Organi di Governo per la fiducia riposta sulla mia persona– dice il neo Direttore Generale del Politecnico, Sandro Spataro. Sono onorato ed entusiasta – continua – per la straordinaria opportunità che oggi mi viene offerta di svolgere il delicato e quanto impegnativo compito di Direttore Generale di una prestigiosa università meridionale quale è il Politecnico di Bari. Profonderò – conclude – ogni sforzo per contribuire al miglioramento continuo della macchina organizzativa-gestionale dell’ateneo al servizio degli studenti e della comunità tutta”.

Il Rettore. “Sono sicuro – dice il Rettore, Francesco Cupertino – che le qualità professionali ed umane del dott. Spataro contribuiranno a rafforzare e valorizzare le potenzialità del Politecnico di Bari, con la giusta attenzione a creare le condizioni per uno sviluppo armonioso di tutte le componenti della nostra Comunità. Nell’augurare a lui un buon lavoro ringrazio la prof.ssa Loredana Ficarelli per la disponibilità, la dedizione e la fiducia con cui ha ricoperto il ruolo di direttore generale in questo periodo di transizione” (il dott. Spataro entrerà in carica il prossimo 6 luglio; sostituirà la prof. Loredana Ficarelli, Direttore generale facente funzioni, Prorettore vicario del Poliba).

Correlati

Commenta l'articolo: