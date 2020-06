Liviano su audizione ArcelorMittal

Lunedì 22 giugno, alle ore 12 a Bari, l’audizione in IV commissione consiliare permanente, presieduta dal presidente Donato Pentassuglia, l’audizione dei vertici di ArcelorMittal Italia.

A chiedere che l’ad del gruppo, Lucia Morselli, fosse audita è stato il consigliere regionale Gianni Liviano in seguito alla decisione del management di bloccare alcuni impianti e di rinviare la ripartenza di altri. Una decisione che era stata aspramente contestata dalle organizzazioni sindacali.

“A rendere più difficile la situazione – spiega Liviano – sono intervenuti, nei giorni successivi alla mia richiesta di audizione, la presentazione da parte di Mittal del nuovo piano industriale, che prevede un numero esorbitante di esuberi, e le dichiarazioni rese alla trasmissione Porta a Porta dall’ad Morselli che non hanno mancato di suscitare commenti e polemiche.

Per questi motivi – conclude Liviano – l’audizione di lunedì costituisce a mio avviso un passaggio importante per poter chiarire le reali intenzioni del gruppo franco-indiano nei confronti dello stabilimento siderurgico di Taranto. ArcelorMittal non può continuare a giocare con il territorio ionico e deve fare chiarezza sui suoi comportamenti e sulle sue decisioni”.

All’audizione in IV commissione consiliare interverranno il direttore Risorse umane di ArcelorMittal Italia, dott. Arturo Ferrucci, in rappresentanza dell’ad Lucia Morselli, e il presidente della Camera di commercio di Taranto, cav. Luigi Sportelli, in rappresentanza del territorio ionico.

Correlati

Commenta l'articolo: