Borraccino: Riparte il settore della logistica in Puglia

Si è svolta questo pomeriggio, in video-conferenza, la riunione del Comitato di Distretto della Logistica Pugliese, chiamato ad approvare, tra le altre cose, l’aggiornamento del suo Programma di Sviluppo.

E’ stata una discussione molto approfondita e proficua che ha consentito di porre le basi per una ripartenza piena di questa importante realtà che riunisce, su base regionale, oltre 150 imprese del settore, più associazioni di categoria, sindacati, enti locali e centri di ricerca.

Nel corso dell’incontro ho evidenziato la grande attenzione con la quale il Governo regionale guarda a questo Distretto per le potenzialità di sviluppo che può esprimere per tutto il territorio, in stretta sinergia con le Autorità Portuali aderenti e con l’Istituto Tecnico Superiore (ITS) per la Logistica di Taranto che svolgono un ruolo essenziale.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa la riflessione sulle prospettive di crescita di un comparto, quello della logistica appunto, assolutamente strategico per la crescita economica e per il futuro della nostra regione che ha quasi 900 chilometri di costa.

Il sistema logistico pugliese, inoltre, è composto da una vastissima rete di collegamenti che non è limitata ai soli porti, ma è caratterizzata da una sempre più efficiente inter-modalità tra collegamenti stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali.

Tutto questo rende la nostra regione, anche grazie alla sua collocazione geografica proiettata verso i Paesi del bacino del Mediterraneo e verso i Balcani, una grande e naturale piattaforma logistica in grado di agevolare i contatti e gli scambi commerciali ed economici tra l’Italia e l’Oriente.

Da questo punto di vista grande importanza rivestono i molti investimenti infrastrutturali che la Regione Puglia sta mettendo in campo per rendere sempre più attrattivo e competitivo questo territorio.

Il nostro obiettivo, infatti, è quello di valorizzare in pieno questo fondamentale settore che può offrire significative opportunità e rappresentare, nei prossimi anni, un vero e proprio volano per lo sviluppo economico e quello occupazionale del nostro territorio.

