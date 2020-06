Priorità assessore Manzulli: «Ridiamo fiducia alle imprese, al lavoro su turismo e commercio»

La ripartenza post pandemia è il terreno sul quale dovrà misurarsi il neo assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Taranto, Fabrizio Manzulli.

Marketing manager già in sintonia con l’amministrazione Melucci, con un profilo assolutamente tecnico, oltre alla gestione complessiva dell’assessorato avrà nell’immediato il compito di portare tempestivamente a termine i dossier relativi ai sostegni alle imprese previsti dalla delibera 108/2020. «La priorità, ora, è restituire loro fiducia – ha spiegato Manzulli -, fare in modo che gli effetti della pandemia siano tamponati dalle misure che il Comune ha già predisposto. Ne abbiamo due, il piano “WorkAttack” e gli incentivi (fondo perduto per il Covid-19 e bonus Startup) che operano su altrettante direttrici: favorire l’occupazione attirando imprese sul territorio comunale, grazie a sgravi sui tributi; fornire le risorse che il tessuto produttivo attende per ripartire, evitando gravi crisi di liquidità».

Contestualmente, l’assessorato ora guidato da Manzulli dovrà mettere mano alla riorganizzazione dei distretti del commercio e del turismo. Si tratta di organismi che veicolano risorse e iniziative per incentivare i settori, motori anch’essi di un processo di diversificazione economica necessario per ridefinire l’immagine della città. «Sui distretti dobbiamo fare un ragionamento complessivo – ha spiegato Manzulli -, perché devono diventare complementari, con l’obiettivo di potenziare l’impatto del brand “Taranto, capitale di mare”. Quello che fino a oggi ha realizzato il sindaco Rinaldo Melucci è quello che la città attendeva da anni: riappropriarsi di un’identità forte, guardare al futuro con ambizione, togliere Taranto da una condizione di marginalità per metterla al centro dell’agenda nazionale, con risorse e attenzione. Essere protagonista di questa sfida è motivo di orgoglio».

