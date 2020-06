“Urban Green”: dal webinar all’infiorata in Città Vecchia

L’amministrazione Melucci festeggia con i cittadini l’inizio dell’estate. Il cuore della Città Vecchia di Taranto, infatti, da questa mattina e fino a domenica sera fiorirà.

Lungo il pendio Lariccia, 5mila piante formeranno la prima infiorata della città di Taranto. Si tratta di un evento che nasce dal webinar “Urban Green”, celebrato ieri mattina in diretta Facebook sulla pagina “Ecosistema Taranto” (dove è disponibile la registrazione), e che anticipa il prossimo “Festival del Verde”, rinviato per ragioni legate alla pandemia.

L’infiorata verrà realizzata con piante donate dall’azienda Verdidea, responsabile della manutenzione del verde urbano, che verranno poi piantate in Villa Peripato. Uno spettacolo da non perdere e un’occasione per valorizzare la nostra Isola Madre.