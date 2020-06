Temporanea sospensione del servizio del CUP nel pomeriggio di lunedì 22 giugno

Aggiornamento software, ASL Taranto: lunedì pomeriggio temporanea sospensione servizio prenotazione esami e visite specialistiche.

Lunedì 22 giugno, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, il sistema che gestisce la prenotazione di esami e visite specialistiche sarà aggiornato. Per questo motivo il servizio di prenotazione CUP sarà temporaneamente sospeso.

Tale aggiornamento è necessario per garantire un funzionamento più efficiente del sistema e non può essere effettuato in un momento diverso da quello stabilito.

La ASL Taranto si scusa con l’utenza per la sospensione temporanea del servizio.