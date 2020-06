Taranto: nuovo assetto delle deleghe assessorili

L’Amministrazione comunale di Taranto si sta progressivamente lasciando alle spalle una positiva gestione dell’emergenza epidemiologica ed ha da poco compiuto il suo giro di boa temporale, con la soddisfazione di aver già realizzato o avviato formalmente la quasi totalità degli obiettivi presenti nel proprio programma elettorale, e tra questi alcuni che segneranno inevitabilmente l’immagine e il futuro della città, nella grande cornice del piano di transizione ecologica, economica ed energetica che è “Ecosistema Taranto”.

La crisi economica, la rigenerazione urbana, le questioni ambientali o alcune criticità della macchina dell’ente civico meritano ancora un grande sforzo, ma Taranto sta ormai cambiando e l’Amministrazione comunale non intende rallentare e lavora ogni giorno per continuare a dare slancio alla azione delle singole direzioni del Comune di Taranto.

In questo scenario e con le finalità così rinnovate, il Sindaco Rinaldo Melucci ha avuto nelle ultime settimane numerosi confronti con le forze e i gruppi che compongono la attuale maggioranza di Palazzo di Città, e con essi ha potuto fissare l’agenda politico-istituzionale di questa seconda metà del mandato, ridefinendo ruoli e responsabilità di governo, all’interno di una più generale valutazione dello stato di salute della coalizione.

Con queste motivazioni e in un clima di grande condivisione, in data odierna il primo cittadino ha provveduto a rivisitare gli incarichi della Giunta comunale come di seguito specificato:

Fabiano Marti

Cultura, Sport ed Eventi

Ubaldo Occhinegro

Lavori Pubblici, Pianificazione Strategica ed Innovazione

Fabrizio Manzulli

Sviluppo Economico, Turismo e Marketing Territoriale

Francesca Viggiano

Patrimonio, Politiche Abitative ed Urp

Gabriella Ficocelli

Welfare, Politiche Giovanili ed Integrazione

Gianni Cataldino

Polizia Locale, Mobilità e Risorsa Mare

Annalisa Adamo

Ambiente, Legalità e Qualità della Vita

Paolo Castronovi

Affari Generali, Risorse Umane e Società Partecipate

Francesca Portacci

Pubblica Istruzione, Università e Transizione Giusta

Il capo dell’Amministrazione comunale ha, al momento, trattenuto tutte le funzioni altrimenti espresse nella vigente macrostruttura funzionale, e tra esse quelle importanti riferibili alla programmazione economico-finanziaria ed all’urbanistica. Inoltre, si riserva l’individuazione del nuovo Vicesindaco con apposito distinto decreto.

In occasione del decreto di nomina odierna, il Sindaco ha voluto esprimere la sua piena gratitudine agli Assessori Augusto Ressa e Deborah Cinquepalmi che hanno egregiamente condotto a termine il lavoro che era stato assegnato loro nella programmazione amministrativa, nonché all’Assessore Castronovi per l’analogo impegno svolto in qualità di Vicesindaco:

«È stato un anno ricco di impegni, spesso assunti con risorse esigue e in mezzo a mille complicazioni burocratiche e di pianta organica, ma i risultati brillanti di queste due personalità indiscusse della nostra comunità non passeranno, sono un patrimonio importante per tutti noi. Se oggi abbiamo finalmente un piano del dimensionamento scolastico, stiamo lanciando un grande piano scuola, se possiamo competere ad alto livello per la capitale italiana della cultura o stiamo recuperando gioielli identitari come Casa Pasiello, solo per citare degli esempi, lo dobbiamo anche a questi Assessori, che senza alcuna frase di circostanza vorremmo facessero ancora parte della nostra squadra, nei tanti frangenti che l’Amministrazione comunale ha da curare da qui ai prossimi anni.

La città è anche grata dello stile e della disponibilità offerta da Paolo Castronovi in un ruolo affatto agevole, rimettiamoci tutti con entusiasmo a lavoro».