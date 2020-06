Manduria, controlli CC: 2 arresti e 8 denunce

E’ di 2 arresti, 8 denunce a piede libero e 8 assuntori di sostanze stupefacenti segnalati all’U.T.G. di Taranto sono il risultato di un servizio di controllo straordinario del territorio eseguito dalla Compagnia Carabinieri di Manduria nei Comuni di Avetrana e Maruggio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riguardo alla materia delle sostanze stupefacenti.

Nel corso di tale attività, le Stazioni di Avetrana e Pulsano in esecuzione di ordine di carcerazione per cumulo pena e revoca degli arresti domiciliari e ripristino della custodia cautelare in carcere, hanno tratto in arresto:

– un 34enne di Avetrana per furto aggravato e ricettazione in concorso;

– un 44enne di Pulsano per rapina a mano armata aggravata.

I Reparti dipendenti hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tarantina n. 8 persone ritenute responsabili di diversi reati: 1 per guida senza patente con recidiva nel biennio; 1 per rifiuto di dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti; 4 per porto di armi od oggetti atti ad offendere; 1 per truffa; 1 per maltrattamenti, lesioni personali e minacce.

Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura di Taranto 8 soggetti poiché trovati in possesso complessivamente di gr. 10,03 di marijuana, gr. 0,65 di eroina, gr. 5,00 di hashish e nr. 5 piante di marijuana che, opportunamente repertate, verranno analizzate dai militari del L.A.S.S. del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

