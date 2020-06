Dal 1° luglio si potrà attivare il “bonus vacanze”

I danni che il lockdown ha provocato al turismo (13% del Pil del Paese e 15% della forza lavoro) sono stati enormi: molte imprese hanno azzerato i fatturati ed alcune non hanno ancora riaperto. Occorre sviluppare un modello di turismo che valorizzi e promuova l’immagine dell’Italia, che metta in campo misure di sostegno come la tax credit (Bonus Vacanze), linee di credito agevolato e voucher per ammodernare le strutture turistiche e per sostenere i percorsi di innovazione e qualificazione delle competenze.

Il Governo nell’ambito del decreto Rilancio – a sostegno delle imprese ricettive che hanno subito i danni del fermo Covid – ha messo in campo il Bonus Vacanze, un contributo destinato alle famiglie che effettuano un soggiorno presso una struttura ricettiva italiana (hotel, B&B o altro) prenotando direttamente. L’importo è modulato secondo la numerosità del nucleo familiare e varia da 500 a 150 euro a seconda del numero di persone. Possono ottenerlo i nuclei familiari con ISSE fino a 40 mila euro. Il bonus potrà essere richiesto a partire dal 1 luglio e sino al 31 dicembre 2020.

Il bonus non rappresenta l’optimum per gli operatori, la soglia dei 40 mila è bassa- secondo Federalberghi- ma è comunque un fatto concreto, sono stati infatti stanziati 2, 4 miliardi di euro.

L’80% degli interpellati ne ha sentito parlare, ma non sa come attivarlo e più del 50% di chi andrà in vacanza vorrebbe fruirne.

Federalberghi ed ABI hanno firmato un protocollo d’intesa finalizzato a mettere in campo –attraverso le strutture operative locali del sistema Federalberghi Confcommercio- iniziative di promozione della misura e di incentivazione degli accordi diretti a favorire il processo di cessione del credito, in modo tale da mettere a disposizione risorse liquide aggiuntive per i fornitori dei servizi turistico-ricettivi.

A tal fine ConfcommercioTaranto ha già voluto organizzare una prima iniziativa di informazione per gli operatori del settore e per quanti vorranno fruire del bonus. Sono allo studio altre iniziative a livello nazionale e locale.

Martedì 23 -giugno alle ore 17.00- sulla pagina Facebook di Confcommercio Taranto nel corso della diretta ‘Bonus Vacanze’ si farà focus sul tema.

Per PugliaPromozione, interverrà il dirigente del Piano strategico ‘Puglia 365’, Luca Scandale; in rappresentanza degli operatori: il presidente prov. delle Imprese dell’Ospitalità extra alberghiera Confcommercio, Cosimo Miola, la imprenditrice Stella Falco, componete del direttivo prov. di Federalberghi. Interveranno il direttore di Sistema Impresa, TullioMancino ed il presidente prov. di Confcommercio, Leonardo Giangrande. Modera l’incontro Simona Giorgi, responsabile dell’area Comunicazione e Turismo di Confcommercio.

