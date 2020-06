A Maruggio fondi per le scuole

Il Comune di Maruggio (TA) è rientrato nella graduatoria stilata dal Ministero dell’Istruzione per il finanziamento di interventi di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio. Nello specifico, a seguito della presentazione del progetto, l’Ente civico risulta assegnatario di ben 142 mila euro da destinare agli edifici scolastici e in particolare all’istituto comprensivo “Del Bene” e all’istituto superiore alberghiero “Mediterraneo”.

I progetti sono stati selezionati sulla base dei criteri di vetustà degli edifici, del numero di studenti presenti nell’edificio scolastico, del livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto e della quota di cofinanziamento già messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alfredo Longo.

Le risorse, stanziati dal Miur, rappresentano fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, nell’ottica del potenziamento degli impianti elettrici e del miglioramento organizzativo degli spazi a supporto della didattica.

“Un traguardo importante – dichiara il vicesindaco Giovanni Maiorano – che mira a garantire al massimo la sicurezza per gli operatori del mondo della scuola, per gli alunni e per le famiglie. Attraverso questi interventi di adeguamento puntiamo a rendere gli edifici scolastici più sicuri, moderni e funzionali, assicurando, inoltre, una maggiore vivibilità degli spazi comuni. Il nostro impegno sui temi che riguardano l’istruzione, la formazione e la crescita dei nostri ragazzi non si ferma. Investire sulla scuola – conclude Maiorano – vuol dire investire sul futuro della nostra comunità e soprattutto sulle nuove generazioni”.

